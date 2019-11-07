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Невеста погибшего бойца ВСУ написала полный горечи пост про возлюбленного

четверг, 07 ноября 2019, 23:55
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Невеста погибшего 7 ноября на Донбассе бойца ВСУ Германа Бродникова написала в сети пост скорби любимому.

Его опубликовала невеста Бродникова Ирина Шабатура на своей странице в Facebook.

"Родной мой мое сердце плачет больше в моем доме не светит солнце я не смогла обнять тебя я не смогла сказать как сильно я тебя люблю. Ты всегда будешь в моем сердце. Я люблю тебя. Светлая память", - написала она.

Также на ее странице опубликовано видео из которого понятно, что 18 октября Герман сделал Ирине предложение.

Пользователи сети также выразили свои соболезнования.

Как сообщал "Апостроф", боец батальона "Айдар" Григорий Пивоваров рассказал о "русском мире" на Донбассе.

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