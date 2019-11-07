Остановили посреди поля: с поездом "Интерсити" произошло серьезное ЧП под Житомиром, фото

Утром 7 ноября в полицию сообщили о минировании пассажирского поезда, который в тот момент находился в Коростенском районе Житомирской области. Полиция проверила поезд и не нашла взрывчатку.

Инцидент произошел с поездом "Львов-Киев".

Прибывшие полицейские в срочном порядке вывели всех пассажиров на улицу, после чего их отвели на безопасное расстояние.

"Взрывотехники ГУНП Житомирщины провели осмотр поезда. Никаких взрывных устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Поезд возобновил движение в 12:10.

Напомним, что 13 августа на железнодорожном вокзале Николаева произошел пожар в локомотиве "Интерсити" сообщением "Херсон-Киев".