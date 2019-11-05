Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

В Киеве во вторник, 5 ноября, неизвестные вновь устроили масштабное ЧП, сообщив о минировании нескольких станций метро. Под удар попали важнейшие пересадочные узлы столицы – "Майдан Незалежности" и "Палац спорта", которые были закрыты для проверки. Следом за ними были закрыты также станции "Льва Толстого" и "Хрещатик". Как результат - ехавшие на работу киевляне попали в жуткую толкучку, образовавшуюся на выходе из станций.

"Апостроф" рассказывает о ситуации с "минированием" в столице и о том, как нужно вести себя в подобных обстоятельствах.

Что произошло

Утром 5 ноября в полицию поступило сообщение о минировании станций "Майдан Незалежности" и "Палац спорта". Обе станции тут же закрыли, чтобы провести необходимые проверки. Следом закрыли также станции метро "Хрещатик" и "Льва Толстого", которые соединены переходами с "заминированными" станциями.

В результате в метро случилась жуткая давка, поскольку люди спешили выбраться из подземки.

Проверки правоохранителей, к счастью, традиционно ничего не выявили. Ничего – в плане угрозы человеческим жизням, а вот неготовность метро к таким инцидентам опять стала очевидной. Ни правоохранители, ни сотрудники метрополитена фактически никак не участвуют в эвакуации пассажиров, в результате чего в метро образуется толпа, которая несется к выходу, иногда сметая других, иногда просто не замечая никого вокруг. Не хотелось бы, как говорится, "каркать", но неконтролируемость этой толпы и вероятность того, что именно в ней окажется настоящий террорист – не меньшая опасность…

Осторожно, бомба

История с телефонным "минированием" за последние годы превратилась для Киева из проблемы хулиганства в проблему ЧП городского масштаба. Во-первых, горе-террористы разошлись не на шутку. То по всему Киеву "заминируют" супермаркеты, то детские сады и школы ... даже Макдональдсы становились жертвами телефонных минеров. А сколько раз за последнее время "минировали" метро и Центральный железнодорожный вокзал – даже и вспоминать не хочется…

При этом полиция в борьбе с виртуальными террористами – бессильна. Звонки приходят то из других городов, то - с неподконтрольных Киеву территорий. Так было, в частности, 21 апреля 2019 года - в день первого тура президентских выборов.

"Российские наемники и террористы так называемых псевдореспублик с целью дестабилизации ситуации в стране "постарались" в воскресенье на славу… По данным фактам открыто 20 уголовных производств", – заявил тогдашний замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Однако также известны случаи, когда до телефонных минеров добраться-таки удавалось. Только в сентябре 2019 года одного такого лжеминера приговорили к двум годам тюрьмы с испытательным сроком в один год. Мужчина сообщил о минировании учебного заведения.

В целом же "шутки" с минированием подпадают под статью 259 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от последствий, лжеминеру может светить до 8 лет тюрьмы.

Захват моста

Самая вопиющая ситуация с лжеминированием, правда, не телефонным, произошла 18 сентября 2019 года, когда бывший военнослужащий Алексей Белько захватил Мост метро, соединяющий правый и левый берега Киева. В тот день в столице произошел масштабный транспортный коллапс, остановивший город на долгие часы. Бомбы у мужчины в результате не оказалось, хотя он и имел при себе огнестрельное оружие.

Что делать

Если вы оказались в гуще событий, связанных с телефонными минерами, в первую очередь стоит помнить, что плохо/страшно всем, а потому, по возможности, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Да, вероятно, вы опоздаете на работу или позже вернетесь домой. Это плохо, но в сложившейся ситуации, от вас мало что зависит, а паника в толпе может привести к жертвам. Возможно, такая паника и есть цель псевдотеракта. Также стоит просто оставаться человеком, помогая людям с детьми или же пожилым гражданам.

Нужно также осознать, что как бы не надоели всем сотни лжеминирований, полиция не может просто сделать вид, что ничего не произошло и проигнорировать звонок. Есть процедура, которой нужно придерживаться, несмотря на все осложнения с ней связанные. Уж лучше так, чем допустить хотя бы минимальную возможность трагедии.