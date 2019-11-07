В Харькове подросток устроил стрельбу в супермаркете, есть раненые: появились фото и видео

В среду, 6 ноября в Харькове в супермаркете подросток стрелял в женщину с юношей.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Согласно изложенным данным, в супермаркете "Таврия-В" на проспекте Гагарина, в 18:35 женщина 1980 года рождения сообщила в полицию, что неизвестный подросток выстрелил ей в лицо из пневматического оружия, а затем - в ее сына 20 лет. Пострадавших доставили в больницу, медики выявили у женщины гематому, а у парня ссадины.

Полицейские задержали стрелка, им оказался парень 14 лет. У него изъяли оружие и 18 шариков для стрельбы. Было открыто производство по ст.296 УК Украины – хулиганство с применением оружия.

Позже стало известно, что женщина со своим сыном пришла на встречу с подростком, чтобы выяснить по какой причине он угрожал ее несовершеннолетней дочери. Тот во время разговора сорвался и начал стрелять. Сам виновник происшествия написал в соцсетях, что имел конфликт с девушкой, при этом она написала ему первой.

1 / 1 Пост подростка, устроившего стрельбу 1 / 1 Пост подростка, устроившего стрельбу 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом из-за кражи электроэнергии. Мужчина после этого открыл стрельбу по людям.