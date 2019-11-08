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Под Киевом бетоновоз раздавил легковушку с девушкой: фото и видео смертельного ДТП

пятница, 08 ноября 2019, 17:29
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8 ноября в Киеве произошло страшное ДТП: на улице Заболотного бетоновоз вылетел на встречную полосу и смял легковой автомобиль.

Как сообщают городские паблики, девушка-водитель Shkoda 1998 года рождения скончалась на месте от полученных травм. Только недавно она получила водительское удостоверение.

По данным очевидцев, тело погибшей извлекали при помощи специальных средств.

В результате аварии образовалась большая пробка. В среднем движение затруднено на 20-25 минут.

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Также в сети опубликовали видео с места событий.

Напомним, что ночью на пятницу, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля такси Bolt, в результате аварии никто не пострадал.

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