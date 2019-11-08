В Киеве такси вылетело на тротуар и приземлилось на бок: опубликованы фото и видео

Ночью на пятницу, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля такси Bolt, в результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщило издание "Информатор" со ссылкой на свидетельства очевидцев с места происшествия.

Так, около 3 часов ночи автомобиль вынесло на тротуар, он снес часть забора и перевернулся.

Журналисты указали, что такси двигалось в рамках разрешенной скорости со стороны Куреневки. Автомобиль, который ехал перед ним, резко затормозил, водителю такси пришлось также резко сбавить скорость и его занесло на мокрой дороге.

В момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут, также в авто сработали подушки безопасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе "Киев-Харьков" под Киевом произошло серьезное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в котором на момент аварии находились 32 человека.