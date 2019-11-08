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Пьяный водитель устроил масштабное ДТП в Киеве: много пострадавших, фото и видео

пятница, 08 ноября 2019, 22:19
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Пьяный водитель разбил пять припаркованных автомобилей на улице академика Королева в Киеве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Киев оперативный".

На опубликованых фото видно, что водитель очень сильно разбил автомобили, которые были припаркованы возле дороги. При этом удары были такой силы, что у некоторых авто расплющило переднюю часть.

После того как виновник ДТП остановился, очевидцы аварии сразу же вытянули его из авто и задержали до приезда полиции.

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Свидетели ДТП сообщают, что вскоре к месту ДТП прибежали люди "несловянской внешности", которые стали доказывать всем, что настоящий водитель сбежал.

Напомним, что появились подробности страшной аварии в Киеве на улице Заболотного, в которой погибла молодая девушка 1998 года рождения.

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