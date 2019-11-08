Появилось фото девушки, погибшей в страшном ДТП в Киеве

Появились подробности страшной аварии в Киеве на улице Заболотного 8 ноября, в которой погибла молодая девушка 1998 года рождения.

По данным городских пабликов, в аварии погибла Ольга Щ.

Патрульные полицейские, которые прибыли на место аварии спустя три минуты, рассказали, что девушка была еще жива. По словам полицейских, девушке раздавило грудную клетку и легкие.

"Грузовик отъехал назад, но извлечь ее не получилось. Через 2 минуты она перестала дышать. Скорая была через 6 мин. Оставалось лишь констатировать смерть. Соболезнуем родственникам и друзьям погибшей", - пишет паблик dtp.kiev.ua.

Напомним, что ночью на пятницу, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло ДТП с участием автомобиля такси Bolt, в результате аварии никто не пострадал.