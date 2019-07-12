В Италии ветерана АТО осудили на огромный срок

12 июля суд итальянского города Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе.

Таким образом, впервые в истории вне Украины получил тюремный срок солдат, который оборонял родную землю от российского агрессора.

Пока остается неизвестной реакция самого осужденного и его адвокатов.

Напомним, что 14 июня во время судебного заседания адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи погибшего фотографа, резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", следователи из России выразили желание допросить бойца АТО Виталия Маркива, которого арестовали в Италии по подозрению в убийстве журналиста Андреа Рокелли близ Славянска в мае 2014 года.