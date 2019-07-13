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Украинские военные поддержали осужденного в Италии бойца АТО: сильное видео
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Украинские военные поддержали осужденного в Италии бойца АТО: сильное видео

суббота, 13 июля 2019, 23:55
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Бойцы батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины выступили в поддержку Виталия Маркива, которого приговорил к 24 годам заключения в Италии, обвиняя в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе.

Видео опубликовали в YouTube-канале Северное ОТО НГУ.

Украинские военные вышли на акцию "Я тоже Виталий Маркив". Они осудили решение итальянского суда, заявив, что оно безосновательное. Бойцы попросили поддержки у каждого украинца.

"Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановцев, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я обращаюсь к вам всем, чтобы поддержать наших бойцов, которые воевали вчера, воюют сегодня и готовы в дальнейшем защищать нашу Родину", - отметил в видеообращении командир батальона полковник Виктор Толочко.

Напомним, 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщал "Апостроф", глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков резко отреагировал на новость о том, что бывшего участника АТО Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения в Италии.

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