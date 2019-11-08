В еще одной стране ЕС поймали военного шпиона Путина

В Австрии отставного полковника обвинили в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он работал на россиян на протяжении не менее 25 лет.

Обвинения шпиону выдвинула прокуратура Зальцбурга. По данным прокуроров, 71-летний мужчина, идентифицированный как Мартин М., работал на российскую военную разведку ГРУ с 1993 года. В частности, он собирал подробную информацию об австрийских системах вооружения и военные данные.

Правоохранители отмечают, что офицер получил сотни тысяч евро за свои услуги. На Россию он работал даже после выхода на пенсию.

Отмечается, что шпион был задержан еще 2018 году, когда получал деньги от своего вероятного куратора. В РФ уже успели заявить, что не имеют отношения к этому человеку.

Сейчас подозреваемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что из Болгарии был выслан первый секретарь посольства России, которого обвиняют в шпионаже.