Под Киевом автобус с десятками пассажиров столкнулся с грузовиком: первые подробности и фото

В среду, 6 ноября, под Киевом, на трассе "Киев-Харьков", произошло серьезное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в котором на момент аварии находились 32 человека.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"Водитель автобуса Temza, вероятно, заснул за рулем, из-за чего безопасную дистанцию между авто не удалось выдержать", - говорится в сообщении.

В итоге, 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет.

"Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали", - добавляют в Telegram-канале.

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Пассажиры автобуса не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве маршрутка с людьми на скорости снесла столб.