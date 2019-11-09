Смертельное землетрясение в Иране разрушило множество домов: фото и видео последствий

В результате мощного землетрясения в Иране погибло пять человек, еще 529 получили различные травмы.

Как сообщает местная пресса, землетрясение произошло в ночь на 8 ноября на северо-западе Ирана.

При это версии разнятся: некоторые издания сообщают о шести погибших.

Также известно, что подземные толчки привели к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов.

Как заявил руководитель центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани, 31 пострадавший был госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение и были выписаны.

Напомним, что появились несколько версий "землетрясений" в Макеевке.