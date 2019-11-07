Последствия будут ужасными: появились несколько версий "землетрясений" в Макеевке

В оккупированной российскими боевиками Макеевке местные жители заметили мини-землетрясения, блогеры отмечают, что проблема может быть связана с действиями НВФ, которые взяли на себя обязательства по захоронению ядерных отходов в местных шахтах.

Об этом говорится в блоге Фашика Донецкого на сайте "Антикор".

"На окраине Макеевки происходят масштабные взрывные работы для возможного захоронения ядерного мусора. Учитывая, что ядерные отходы нужно спрятать реально глубоко, то взрывы должны быть мощными. Также есть фактор спешки, возможно взяли авансовый платеж люди Пушилина, и он лично, поэтому взрывают все бегом, потому что ядерные отходы приедут очень скоро", - заметил он.

Также он назвал и другую версию взрывов, согласно которой проблема в затоплении шахт, и для ее решения необходимо срочно принять меры, поскольку возможна экологическая катастрофа.

"Абсолютное большинство шахт связаны между собой перемычками, подземными тоннелями, по которым свободно может идти вода. Часть шахт в Макеевке не работает, и вода не откачивается. Вода под землей хочет выйти на поверхность. Это она может сделать по шахтным тоннелям. Возможно в качестве контрмеры или увеличить количество насосов, или попытаться замуровать условную дырку, из которой прет вода", - заметил он.

Блогер указал, что вероятнее всего боевики в ближайшее время начнут вести информационную кампанию, обвиняя в подземных толчках либо украинских диверсантов, либо старые здания.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки начали сообщать о необычных подземных толчках неизвестного происхождения, которые разрушают их дома.