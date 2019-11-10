Едва не повторил "подвиг" Зайцевой: момент опасного ДТП в Ужгороде попал на видео

В Ужгороде автомобиль, который двигался на большой скорости, не вписался в поворот и вылетел на тротуар.

Видео ДТП опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Виталий Романенко.

На записи можно увидеть, как авто движется по дороге на достаточно высокой скорости и теряет управление при повороте. Машину заносит и она вылетает на тротуар, где врезается сперва в один автомобиль, а затем в другой, вокруг которого стояли люди. К счастью, основную силу удара принял на себе первый автомобиль, а люди успели отскочить.

Информации о пострадавших в ДТП пока нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 ноября в Киеве произошло жуткое ДТП с авто полиции, в результате которого женщина вылетела из Toyota Prius через окно.