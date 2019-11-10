Женщина вылетела через окно: в Киеве произошло жуткое ДТП с авто полиции, фото

В субботу, 9 ноября, в Киеве произошло жуткое ДТП с авто полиции, в результате которого женщина вылетела из Toyota Prius через окно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на пересечении улиц Грекова - Шусева.

"Предварительно, столкнулись два легковых авто: Audi, в котором находились мать с дочерью (возможно, еще водитель), и полицейский Prius. По словам очевидцев, полиция ехала без сирены. С патрульного автомобиля вылетела полицейская, ее состояние не известно, забрали на носилках. Водителю оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у женщины, которая находилась в Audi, разбита голова, а девочка в шоковом состоянии. На месте происшествия работали несколько экипажей "скорой" и полиции. Устанавливаются все подробности происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.