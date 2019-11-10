Появились неожиданные детали о жестко убитой профессором студентке в России, фото

Убитая профессором Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге студентка Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и учителя физкультуры.

Об этом сообщают в Telegram-канале RT.

"Конечно, знаю семью. Да, подполковник, Галина Георгиевна, кадровик. Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы… Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры в школе работает. Сын в сборной России по футболу по молодежке, воспитанник "Краснодара", - рассказал председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края (откуда родом семья Ещенко) Евгений Тарасенко.

Анастасия Ещенко

Также отмечают, что мама убитой Галина Ещенко - начальник отделения по работе с личным составом, служит в полиции с 2005 года, а до этого была педагогом в школе.

Как пишут в Telegram-канале "Карточный Домик: Россия", очевидцы рассказали, что Соколов говорил об убийстве Насти. Он рассказал, что расправился с ней за слова о его дочерях от первого брака.

Экспертиза также установила, что смерть девушки наступила 8 ноября, около 2 часов ночи, от выстрела из обреза малокалиберной винтовки.

Олег Соколов

Как сообщал "Апостроф", преподаватель университета Олег Соколов, который расчленил студентку, был награжден президентом Франции.