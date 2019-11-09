Принимал гостей с трупом: всплыли шокирующие детали о профессоре, убившем студентку в России

Профессор Олег Соколов, которого в субботу, 9 ноября, задержали в Санкт-Петербурге (Россия) с расчлененным телом студентки, на следующий день после убийства устроил вечеринку в квартире с покойницей и планировал самоубийство в образе Наполеона.

Об этом сообщает информационный Telegram-канал Hue.

Как сообщает канал, погибшая 24-летняя Анастасия Ещенко была не просто выпускницей профессора Соколова и соавтором его научных работ, но и сожительствовала с ним. Причиной убийства стала ссора из-за ревности.

"После убийства он спрятал тело в квартире. Ну, это не конец света, а вот сейчас будет жара: на следующий день принимал там гостей. В субботу решил избавиться от трупа, купил ножовку и начал пилить ноги. Чтобы справиться с отвращением к своему ужасному поступку ученый много пил (ну это просто будни в России). Позже он пытался выкинуть в реку отрубленные руки, но упал в воду вместе с рюкзаком, где были отрезанные части тела", - описывает подробности ужасного случая информационный канал.

По данным канала, Олег Соколов планировал после убийства Анастасии Ещенко совершить суицид в образе Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов

"Свой поступок и причины он хотел описать в письме, которое должно было быть при нем в момент смерти. Также он подготовил (да, хотел подготовить, но не успел) завещание, которое должно было бы оставаться дома", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", преподаватель университета Олег Соколов, который расчленил студентку, был награжден президентом Франции.