"Сыграла" в боулинг: под Киевом пьяная девушка протаранила шесть авто, фото

В воскресенье, 10 ноября, в городе Боярка под Киевом автомобиль, за рулем которого находилась девушка, протаранил шесть припаркованных машин.
Об этом сообщается на странице в Instagram "dtp.kiev.ua".
Инцидент произошел на улице Крещатик, 88, возле местного районного отделения полиции. Как можно увидеть на опубликованных фото, автомобиль Ford врезался сразу в несколько автомобилей, многие из которых получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, за рулем Ford была девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
О пострадавших в аварии не сообщается. На месте работали сотрудники полиции.
Как ранее сообщал "Апостроф", в Ужгороде автомобиль, который двигался на большой скорости, не вписался в поворот и вылетел на тротуар.