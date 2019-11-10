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"Сыграла" в боулинг: под Киевом пьяная девушка протаранила шесть авто, фото

воскресенье, 10 ноября 2019, 14:43
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В воскресенье, 10 ноября, в городе Боярка под Киевом автомобиль, за рулем которого находилась девушка, протаранил шесть припаркованных машин.

Об этом сообщается на странице в Instagram "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел на улице Крещатик, 88, возле местного районного отделения полиции. Как можно увидеть на опубликованных фото, автомобиль Ford врезался сразу в несколько автомобилей, многие из которых получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, за рулем Ford была девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

О пострадавших в аварии не сообщается. На месте работали сотрудники полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ужгороде автомобиль, который двигался на большой скорости, не вписался в поворот и вылетел на тротуар.

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