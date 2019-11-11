Исчезли кости: в деле о гибели школьника в Прилуках произошел новый поворот, видео

В деле о таинственной гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области выяснились новые детали - стало известно, что после ряда экспертиз некоторые фрагменты костей подростка исчезли.

Об этом сообщает ТСН.

Ребенка хоронили через неделю после смерти, его тело побывало на двух судебно-медицинских экспертизах. Родители Чаленко утверждают, что их сына убили, об этом свидетельствуют следы побоев на теле.

Также удалось установить хронологию событий того трагического дня. Около 17:20 Денис вышел из дома на тренировку, до 17:50 он разговаривал с четырьмя абонентами. Что произошло дальше, загадка для правоохранителей. Телефон парня резко замолк, он сам как под землю провалился. Ребенок не попал в объектив ни одной уличной камеры. Обнаружили тело школьника возле железнодорожных путей. Время его смерти до сих пор не назвали.

"Ребенка нашли мертвым на путях 29.10.2019 года примерно в 21:37 минут между рельсами, то есть на шпалах. Как сообщили машинист и помощник этого поезда, они не сбивали этого ребенка. Ребенок лежал непосредственно между этими рельсами. И вот именно характер, локализация тех телесных повреждений, которые имеются на ребенке, свидетельствуют об отсутствии ДТП", - заявил адвокат Владимир Билык.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Прилуках возобновились протесты из-за странной гибели Дениса Чаленко.