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Много знал? Всплыли новые детали гибели на охоте адвоката подозреваемого в деле Вороненкова

понедельник, 11 ноября 2019, 14:58
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Адвокат Святослав Пархоменко, который был убит 10 ноября в Житомирской области, мог иметь доступ к важной информации об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Адвокат Владислав Добош, который вместе с Пархоменко является защитником подозреваемых по делу об убийстве Вороненкова, утверждает, что гибель его коллеги на охоте могла быть не случайной.

"Я только знаю одно: охота – очень удобное место. И у нас убийства людей на охоте, которые маскируются под несчастные случаи и т.д., не редкость", – говорит Добош.

Он также сообщил, что Святослав Пархоменко имел доступ к серьезным источникам информации, которые ощутимо влияла на ход дела.

"Святослав не был номинальным, назначенным адвокатом – он действительно боролся за подзащитного, докапывался до правды. Качественно делал свою работу. И учитывая, что имел определенный доступ к серьезным источникам информации по делу об убийстве Вороненкова… Поэтому мы знали больше, чем следствие давало в суде. Эта информация разваливала бредовую версию следствия. И потому я ничего не исключаю", - рассказал Влад Добош.

По словам адвоката, 12 ноября должно состояться очередное судебное заседание по резонансному делу о расстреле в Киеве экс-депутата Госдумы РФ.

Полиция Житомирской области уже изъяла все оружие у участников стычки, которая повлекла за собой смерть Пархоменко. Как известно, адвокат также был главой организации "Радомышльские охотники". В день трагедии он с двумя товарищами совершал профилактический рейд охотничьих угодий. Там они якобы столкнулись с группой мужчин, которых заподозрили в браконьерстве. Возникла перепалка, переросшая в стрельбу.

"Во время дальнейшей ссоры руководитель ОО "Радомышльские охотники" совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья. В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельную травму, а охотник, 52-летний житель Киевской области, был доставлен в реанимационное отделение Коростышевской больнице в тяжелом состоянии", – сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", в Москве со стрельбой был похищен украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко - главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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