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Под Харьковом простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим накануне свадьбы: фото

понедельник, 11 ноября 2019, 09:08
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Фото: Объектив

В Чугуеве Харьковской области на территории 92-й отдельной механизированной бригады попрощались с украинским военным Германом Бродниковым, который погиб 7 ноября в результате вражеского обстрела возле Авдеевки.

На прощание с защитником Украины пришли сотни друзей, родственников, знакомых и односельчан. Хоронили военного в закрытом гробу.

Погибшему было 23 года. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться.

На войне Герман находился с 2016 года. У него остались мама, сестра и девушка. По данным местной прессы, у Германа отец так же погиб в зоне АТО.

В день смерти Герман и еще трое его сослуживцев разгружали древесину для обеспечения позиций, когда попали под обстрел из ракетной установки ПРУТ.

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Напомним, что в пятницу, 18 октября, в Харькове провели в последний путь 36-летнего украинского воина Юрия Громовича, который погиб на Донбассе от вражеской пули.

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