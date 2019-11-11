Ракетная атака против бойцов ВСУ: появились данные о состоянии раненых

Украинские военные, пострадавшие в результате ракетной атаки, устроенной боевиками вблизи Новогнатовки Донецкой области, получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, грузовик, который обстреляли террористы, доставлял продукты на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все произошло почти рядом с районом Петровское-Богдановка, где продолжается разведения сил.

"В период между 13:45 и 14:15 по грузовику было зафиксировано два пуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Четыре бойца получили ранения. К счастью, все четверо легкие", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", потери российских оккупационных войск в зоне боевых действий на Донбассе за минувшую неделю составили 30 человек.