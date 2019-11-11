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"Тайна" в багажнике? Всплыли неожиданные детали подрыва авто бизнесмена в Киеве, видео

понедельник, 11 ноября 2019, 08:25
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В деле о покушении на бизнесмена Игоря Сало в Киеве, в результате которого погиб его охранник, выяснились новые детали, - оказывается, в багажнике авто было что-то очень важное, поскольку раненый водитель, несмотря на травмы, рвался оттуда что-то забрать.

Об этом сообщает ТСН.

Киллер прикрепил взрывчатку на бронированный "Мерседес" предпринимателя прямо посреди оживленной трассы. Дерзкая атака произошла около 20:45 на выезде из Киева.

Вероятно, убийца хорошо знал, что Сало всегда сидел на переднем пассажирском сидении, но в этот раз предприниматель встретился со знакомым, поэтому пересел с ним на заднее сиденье. Спереди сел охранник.

По предварительным данным, киллер передвигался на мотоцикле с болгарскими номерами, которые вообще нигде не фигурируют в базах МВД. После взрыва он быстро растворился в автопотоке в направлении Житомира.

Подробнее о громком покушении в Киеве читайте в материале "Апострофа": "Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве.

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