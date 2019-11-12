Появились данные о полицейском, устроившем стрельбу в Харькове, и видео с ним

Появились новые подробности скандального эпизода с полицейским, который ночью во вторник, 12 ноября, в Харькове устроил стрельбу на станции метро "Научная".

Как рассказал спикер территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка, в ходе осмотра дебошира у него изъяли вещество, похожее на психотропное средство.

Сам полицейский объяснил свое поведение тем, что якобы бы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена. Об этом он сообщил в дежурную часть, после чего начал стрелять в спецподразделение "ТОР".

"Когда вышел из помещения, осуществил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев. Обезоружив полицейского, его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказали в ГБР.

В отношении полицейского начали уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом из-за кражи электроэнергии. Мужчина после этого открыл стрельбу по людям.