Придавило крышей: возле блокпоста на Донбассе произошло жуткое ДТП, много погибших и раненых

12 ноября в результате ДТП на временно оккупированной части Донбасса погибло два человека, еще 11 получили травмы.

Как пишут сепаратистские СМИ, инцидент произошел возле пункта пропуска "Александровка" на дорожном коридоре Донецк-Курахово.

Отмечается, что по непонятной причине автобус съехал с проезжей части, после чего перевернулся.

Как говорят очевидцы событий, автобус слетел на грунт, а при перевороте придавил насмерть двух пассажиров.

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По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях плотного тумана и низкой видимости.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в оккупированном Донецке наемник из России Андрей Дуплик устроил ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.