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Расстреляли почти в упор: в Киеве произошло кровавое нападение на мужчину

вторник, 12 ноября 2019, 12:28
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В Дарницом районе Киева 11 ноября расстреляли мужчину. В результате нападения пострадавший получил два проникающих ранения в область груди.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", стрельба произошла на улице Борова, 43.

В данный момент пострадавший находится в больнице.

Тем временем в полиции раскрыли некоторые детали стрельбы. Выяснилось, что к дому пострадавшего подъехал автомобиль BMW из которого вышел мужчина и совершил около семи выстрелов. После этого нападавший уехал в неизвестном направлении.

Сам пострадавший отказался рассказывать подробности конфликта. На место прибыли экипажи патрульных, медиков и следственно-оперативная группа.

Напомним, что ночью во вторник, 12 ноября, в Харькове полицейский устроил стрельбу на станции метро "Научная".

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