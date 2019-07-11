Надо поговорить: появились подробности по телемосту пропагандистов Путина

Телеканал "Россия 1" объявил о намерениях провести российско-украинский телемост "Надо поговорить", несмотря на отказ украинского телеканала NewsOne.

Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва", телемост пройдет по скайпу 12 июля.

Ведущие останутся прежними - Андрей Малахов и Мария Ситтель. Информацию уже подтвердили в ВГТРК,

По скайпу российская сторона планирует пообщаться с местными и украинскими деятелями науки, кино и спорта, а также обычными людьми.

"Среди них будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.