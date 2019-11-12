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В Днепре умерла известный волонтер, помогавшая бойцам на Донбассе: фото

вторник, 12 ноября 2019, 17:01
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Фото: Наталья Иванова/Facebook

Во вторник, 12 ноября, в Днепре умерла известный волонтер, помогавшая добровольцам на Донбассе Наталья Иванова.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Наталья постоянно помогала украинским добровольцам, в частности бойцам Правого Сектора. Судя по постам на ее странице, плохо себя чувствовать волонтер стала еще 6 ноября.

"Заболела. Писать тяжело", - написала она в тот день, традиционно отчитавшись о помощи украинцев бойцам.

В сети тут же поднялась волна скорби по поводу кончины волонтера.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 30 октября в Кременчуге Полтавской области трагически погибла известная волонтер Ольга Шевченко, ее сбила машина.

Также в субботу, 17 августа, умер известный украинский волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович).

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