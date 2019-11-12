В Днепре вспыхнул пожар в больнице, где спасают украинских бойцов: видео

Во вторник, 12 ноября, в больнице Мечникова в Днепре произошел пожар: врачей и пациентов пришлось эвакуировать.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Х**вый Днепр".

"Это что, пожар?.. Пожар! Горим!" – говорят на записи медики.

Однако в пресс-службе ГСЧС в области позже заявили, что в больнице "происходило обучение в рамках конференции, отрабатывали действия практически". При этом на опубликованном в социальных сетях видео заметно, что коридоры больницы затянуты дымом.

Отметим, областная клиническая больница им. Мечникова после начала войны на Донбассе регулярно принимает раненых военных, на базе больницы создали волонтерский центр.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 ноября в Печерском районе Киева произошел пожар в здании, где расположен склад шин.