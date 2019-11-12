RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

17:00
Женщина копирует наряды знаменитостей, доказывая, что стиль не зависит от размера: фото
16:48
В "вечернем" платье и с iPhone: сеть взбудоражило интересное фото из Рады
16:29
Не хватает Бэтмена: странную выходку Кивы в Раде высмеяли забавной фотожабой
16:10
Все болит: Леся Никитюк показала синяки после падений на съемках
16:05
Собираются продать землю и бежать из страны: Рабинович высказал мнение о планах окружения Зеленского
16:04
Суд в России вынес жесткий приговор крымским татарам: подробности и фото
16:00
Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ и заявила о решении идти в президенты
15:59
Чиновников небольшого города на Донбассе "поймали" на странной покупке: документ
15:43
Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях
15:28
Работал деканом в вузе: что известно о новом главе Полтавской ОГА
15:25
Рада приняла важный закон по добыче янтаря: кому и за что грозят штрафы
14:58
Превратили в цирк: в сети ажиотаж из-за странной выходки Кивы в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепре вспыхнул пожар в больнице, где спасают украинских бойцов: видео

вторник, 12 ноября 2019, 16:31
переглянути новину українською

Во вторник, 12 ноября, в больнице Мечникова в Днепре произошел пожар: врачей и пациентов пришлось эвакуировать.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Х**вый Днепр".

"Это что, пожар?.. Пожар! Горим!" – говорят на записи медики.

Однако в пресс-службе ГСЧС в области позже заявили, что в больнице "происходило обучение в рамках конференции, отрабатывали действия практически". При этом на опубликованном в социальных сетях видео заметно, что коридоры больницы затянуты дымом.

Отметим, областная клиническая больница им. Мечникова после начала войны на Донбассе регулярно принимает раненых военных, на базе больницы создали волонтерский центр.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 ноября в Печерском районе Киева произошел пожар в здании, где расположен склад шин.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: