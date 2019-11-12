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Заметали следы: отец погибшего в Прилуках школьника раскрыл новые детали трагедии

вторник, 12 ноября 2019, 09:09
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Отец школьника Дениса Чаленко, который был обнаружен мертвым в Прилуках, раскрыл новые детали расследования преступления. По его словам, полиция пытается всеми возможностями "замять" дело.

В комментарии "Фактам" мужчина рассказал, что полиция не признает очевидных улик и доказательств.

"Мы с родственниками и адвокатом несколько дней подряд осматривали место происшествия и окрестности. Примерно в двухстах метрах от железнодорожных путей, на которых нашли Дениса, обнаружили следы крови. Следов было много, они вели к частному сектору. След обрывается на небольшом участке, где сейчас перекопана земля. Это явно было сделано всего несколько дней назад. Подозреваю, что кто-то заметал следы. Возможно, Дениса на этом месте и убили", - отметил Виктор Чаленко.

Он добавил, что судмедэкспертизу тела делали в Киеве, так как местным судмедэкспертам родные уже не доверяют.

Мужчина утверждает, что перед смертью его сына жестоко избили.

"По входящим и исходящим вызовам на его телефоне удалось установить, что он собирался встретиться с друзьями. Это его ровесники, с которыми он часто общался. В 17:24 сын позвонил одному из этих ребят и сказал, что уже идет к ним (друзья это подтвердили). Потом еще раз позвонил, чтобы уточнить, где именно они находятся. И после этого пропал. На встречу с друзьями Денис так и не пришел. На их звонки не отвечал", - отметил отец.

В районе вокзала живет девочка, с которой Денис в последнее время общался, но и там школьника никто не видел.

"И тут позвонили из полиции и сказали, что на рельсах нашли подростка. Я узнал Дениса издалека по курточке. Тогда же увидел его побои, поговорил с медиками… И был шокирован, когда полицейские заявили, что "им все понятно": дескать, сын в наушниках шел по шпалам, не услышал, что приближается поезд, и его сбил локомотив. Мне даже показали наушники. Но только это были не его наушники. Сын никогда не носил проводные наушники, он слушал музыку по Bluetooth. А чьи это были наушники, непонятно. Я несколько раз спрашивал у полицейских, где телефон сына. Они ничего не отвечали, а потом я нашел телефон Дениса в полицейской машине. Он даже не был опечатан, просто валялся в салоне", - добавил отец погибшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Прилуках возобновились протесты из-за странной гибели Дениса Чаленко.

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