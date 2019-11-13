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Напал на женщину возле кладбища: под Черниговом поймали опасного насильника, фото

среда, 13 ноября 2019, 18:03
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Во вторник, 12 ноября, в Черниговской области полиция задержала мужчину за попытку изнасилования женщины на кладбище.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Так, указанный эпизод произошел в селе Талалаевка Нежинского района. 49-летний мужчина заметил женщину на остановке и предложил ее подвести. Через некоторое время он начал угрожать пассажирке, забрал у нее наличные деньги, а затем свернул в сторону кладбища, где попытался ее изнасиловать неестественным образом. Полицейские остановили злоумышленника. В ходе задержания мужчина оказывал сопротивление и нанес травму одному из правоохранителей. В участке было выявлено, что мужчина никогда не привлекался за правонарушения и имеет семью. При этом у него нашли маску и балаклаву, очевидно, подготовленные для совершения правонарушений.

Полиция открыла производства по статье "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление сотруднику полиции". Злоумышленник может отправиться за решетку на 6 лет. В данный момент проверяется информация о схожих правонарушениях в районе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаевской области в полицию обратилась мать 14-летней девочки, которую изнасиловал 27-летний знакомый семьи, после чего ей пришлось сделать аборт.

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