В страшной аварии в Словакии пострадали и погибли десятки людей: фото и видео

В Словакии автобус врезался с грузовик, в результате чего погибло как минимум 13 человек.

Как сообщает местная пресса, в результате аварии еще 20 человек получили ранения.

Как рассказали в полиции, много из них в тяжелом состоянии, именно по этой причине количество погибших может возрасти.

По предварительной информации, страшная трагедия произошла вблизи города Нитра, который находится в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.

Также пока не сообщаются причины трагедии.

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При этом в сети уже показали видео с места аварии.

Напомним, что нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин на этих выходных в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.