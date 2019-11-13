В страшной аварии в Словакии пострадали и погибли десятки людей: фото и видео

В Словакии автобус врезался с грузовик, в результате чего погибло как минимум 13 человек.
Как сообщает местная пресса, в результате аварии еще 20 человек получили ранения.
Как рассказали в полиции, много из них в тяжелом состоянии, именно по этой причине количество погибших может возрасти.
По предварительной информации, страшная трагедия произошла вблизи города Нитра, который находится в 100 километрах к востоку от столицы Братиславы.
Также пока не сообщаются причины трагедии.
При этом в сети уже показали видео с места аварии.
Напомним, что нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин на этих выходных в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.