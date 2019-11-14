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Готовятся бомбардировать Одессу: в Украине сделали тревожное заявление о планах Кремля

четверг, 14 ноября 2019, 15:35
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Российская авиация во время военных учений отрабатывала бомбардировку Одессы.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко.

Во время Международной конференции по вопросам морской безопасности в Одессе он сообщил, что лично видел, как во время российских учений бомбардировщики Ту-22 отрабатывали бомбардировку Одессы.

"В 60 километрах от города повернули на юг и пошли на Босфор", - сказал он.

Кроме того, Воронченко показал диаграмму, на которой видно, как Россия нарастила свои силы в оккупированном Крыму.

Напомним, что Россия пытается расшатать ситуацию в Украине, столкнуть граждан лбами, чтобы после этого сформировать марионеточное правительство в Киеве и захватить власть в стране.

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