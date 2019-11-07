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Сталкивают лбами: раскрыт опасный план Кремля по захвату власти в Украине

четверг, 07 ноября 2019, 10:37
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Россия пытается расшатать ситуацию в Украине, столкнуть граждан лбами, чтобы после этого сформировать марионеточное правительство в Киеве и захватить власть в стране.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"На политическом уровне проводится работа по снижению уровня поддержки Украины со стороны мирового сообщества. Главная задача Кремля – расшатать ситуацию в Украине, чтобы потом сказать – уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться", - сказал он.

Кривонос не стал исключать, что РФ готовит в Украине сценарий гражданской войны, так как санкции доставляют российскому руководству очень много неудобств.

"Мы должны понимать, что агрессию против нас совершила Россия, а мы – не враги друг другу. Но нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например. Я работал в четырех областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Общался с людьми. Не скажу, что это общение было легким, но первый вопрос, который мы задавали - кто читал Минские соглашения и "формулу Штайнмайера"? Из пятисот-шестисот человек руку поднимали от силы несколько десятков", - добавил он.

Представитель СНБО считает, что украинский народ приучили не делать собственных выводов, а принимать за чистую монету, все то, что им скармливают.

При этом Кривонос признал, что люди получили мало информации о "формуле Штайнмайера", после чего украинцам внушили новости о капитуляции.

Говоря о возможной широкомасштабной атаке Кремля, Кривонос отметил, что сейчас Украина должна заняться организацией территориальной обороны.

"Они могут совершить против нас агрессию, но им потом крайне трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели. Мы должны как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос

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