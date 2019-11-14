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Нет половины черепа: всплыли жуткие подробности гибели 14-летнего подростка в Прилуках

четверг, 14 ноября 2019, 09:15
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Отец погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко заявил, что у ребенка не было половины черепа и кости в ноге.

Об этом сообщает "Апостроф".

Официальная версия смерти Дениса (несчастный случай) не устраивает родителей и жителей Прилук. Об убийстве свидетельствует характер травм на теле ребенка.

По словам адвоката семьи погибшего парня Владимира Билыка, судя по всему, в последние минуты жизни Дениса Чаленко жестоко избили.

"Я осматривал труп этого ребенка. Там были телесные повреждения, которые указывают на то, что его жестоко избивали. Кроме того, эти телесные повреждения были получены при жизни, потому что челюсти были очень сильно сжаты. И есть такой момент, что у него были вытекшие глаза", - добавил Билык.

Чтобы разобрать в происшествии назначили несколько экспертиз: две судебно-медицинских (одну провели в Киеве), а также судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую (исследование крови на месте происшествия).

Однако родственники Дениса уверяют, что до сих пор так и не получили никаких результатов экспертиз.

"Мы об их результатах ничего и не знаем. Сколько мы в Прилуках уже ходим добиваемся, чтобы узнать результаты этой экспертизы… Но нам никто ничего… Мы на Киев отвезли тело. У ребенка не было костей самых важных. Ключица была сломана, нос перебит, под глазами синяки, нога одна полностью перебита, из нее кость вытянута и половины черепа не было", - сказал отец погибшего парня Виктор Чаленко.

По мнению родителей и адвоката семьи, в полиции пытаются скрыть истинные причины происшествия.

"Когда проводилась вторая судебно-медицинская экспертиза, отец за свои деньги нанимал авто и вез тело сына в Киев. Это абсурд и это не нормально. Но это моральный аспект. Что касается юридической стороны вопроса, то интересно, каким образом возможно было провести повторную экспертизу, не истребовав части костей черепа и левой ноги, где был перелом? А ведь именно по этим фрагментам можно было определить механизм нанесения травмы, под каким углом был нанесен удар, с какой силой и даже каким предметом: или это был действительно наезд поезда, или это была травма, полученная при падении и ударе о путевой костыль, или был все же нанесен удар сверху вниз каким-то предметом", - сказал Билык.

В Прилуцком отделении полиции, в свою очередь, просят все же дождаться результатов экспертиз.

"Если они (результаты экспертиз - ред.) не обнародуются, значит они еще не готовы. Когда будут готовы, то их обнародуют", - пояснили в местном отделении полиции.

Однако правоохранители дали некоторую информацию. По их словам, в момент гибели 14-летний Денис Чаленко был серьезно пьян.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках.

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