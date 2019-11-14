Собирают смертельные "подарки": появились фото и видео из зоны разведения сил на Донбассе

11 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилась практическая фаза разведения сил и средств, после чего пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 15:30 13 ноября пиротехники обследовали территорию площадью 0,07 га.

На указанной территории было изъято и обезврежено шесть взрывоопасных предметов.

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К работам на местности были привлечены 20 человек личного состава и восемь единиц техники.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 ноября в 12:00 в районе Петровского Донецкой области начался очередной раунд разведения войск.