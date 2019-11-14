Теперь не до шуток: в Киеве телефонному "минеру" вынесли жесткий приговор

В Киеве мужчину приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена".

Как сообщили в прокуратуре Киева в Facebook, злоумышленника признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина сообщил о минировании станции "Гидропарк" в июле 2018 года.

На место прибыли взрывотехники и полицейские, но никаких взрывных устройств правоохранители на станции не нашли.

Интересно, что ранее данный гражданин уже был осужден за аналогичное преступление.

Напомним, что Служба безопасности Украины выступает за продажу сим-карт для мобильной связи строго по паспортам, о чем заявил глава ведомства Иван Баканов.