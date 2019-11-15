Появились данные о погибших во время взрывов в Балаклее

В результате взрывов в Балаклее Харьковской области, которые произошли в пятницу, 15 ноября, двое саперов погибли и ранения получили четверо военнослужащих.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"15 ноября 2019 года в 15:20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения были оперативно доставлены четверо военнослужащих ВС Украины. Двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Кроме того, уточняется, что взрывы стали результатом планового уничтожения боеприпасов.

"На технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане", - добавили в Генштабе.

В общей сложности прозвучали около 20 взрывов.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина новых взрывов в Балаклее.