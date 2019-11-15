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Суд принял громкое решение по экс-заместителю Гонтаревой: фото и детали дела

пятница, 15 ноября 2019, 12:14
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Высший антикоррупционный суд оставил на свободе экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, которого НАБУ подозревает по делу о выдаче 1,2 миллиарда гривен стабкредита VAB Банку.

Суд избрал меру пресечения в виде залога 5 миллионов гривен без содержания под стражей.

У Писарука есть 5 дней на внесение этой суммы.

При этом прокурор настаивал на аресте подозреваемого на 60 суток с альтернативой внесения залога 30 миллионов гривен.

В ходе заседания адвокаты Писарука заявили необоснованности обвинений и о том, что много материалов дела в принципе не соответствуют его сути. Сам подозреваемый ответил, что выполнял обычные процессы при подготовке кредитных решений и выдаче кредитов и в коммерческих, и в центральных банках.

Отметим, что Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению Валерии Гонтаревой, которая возглавляла Нацбанк.

Напомним, что сама Гонтарева после задержания Писарука заявила, что деньги из НБУ украли олигархи и банкиры задолго до прихода ее команды.

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