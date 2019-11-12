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Кто украл деньги НБУ: Гонтарева сделала громкое заявление, назвав фамилии

вторник, 12 ноября 2019, 23:54
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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что деньги из НБУ украли олигархи и банкиры задолго до прихода ее команды.

Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Украина", комментируя задержание ее бывшего заместителя Александра Писарука.

"Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю!" – заявила Гонтарева.

Она напомнила, что за время своего находжения на посту главы НБУ объем выданных кредитов сократился со 110 до 14 млрд грн.

Гонтарева заявила, что ее команда взяла персональные гарантии с ряда бизнесменов, в частности, с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго и экс-совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

"Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука - это просто театр абсурда!" – подчеркнула экс-глава НБУ.

Известно, что Писарук пришел в Нацбанк по приглашению Гонтаревой. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), В 2001-2007 годах возглавлял правление "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом МВФ по финансовому сектору, а с октября 2019 года – главой правления "Райффайзен банк Аваль".

Напомним, что детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн, выданного VAB Банку в октябре 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее разгорелся громкий скандал из-за поджога дома Гонтаревой - виновным она назвала Игоря Коломойского. Позже скандал набрал новые обороты из-за того, что над поджогом пошутили в "Квартале 95", спев песню вместе с Национальным хором имени Григория Веревки.

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