В Крыму отчим убил и закопал 6-летнюю девочку: опубликованы фото и детали страшной истории

В оккупированном Симферополе отчим пропавшей девочки Дарьи Пилипенко 2013 года рождения признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.

По данным следствия, днем 12 ноября гражданин Украины вывез из дома тело падчерицы и прикопал его землей. После этого он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на материковую часть Украины, но его развернули, так как у него не было разрешения от матери ребенка.

Интересно, что сообщение о пропаже ребенка поступило от отчима девочки. По его словам, он ушел из дома по делам и оставил ее одну. По возвращению мужчина обнаружил, что ребенка дома нет.

Что касается матери девочки, то она находится в Китае.

Напомним, что под Николаевом назревает громкий скандал из-за беременности 13-летней школьницы, интересное положение которой соцработники обнаружили в пятницу, 25 октября.