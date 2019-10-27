На Запорожье водитель с битой и ножами попал в страшное ДТП: фото и видео

В субботу, 26 октября, вечером на Хортице в черте Запорожья произошло страшное ДТП - водитель, в авто которого были ножи и бита, вылетел на встречку и столкнулся с другим авто, в результате чего погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

По предварительным данным, столкнулись BMW и Toyota, погиб водитель "немца".

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Отмечается, что в этом году на виновника аварии составлялось несколько протоколов, в том числе за пьяное вождение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровенской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

Кроме того, на автодороге Киев-Ржищев столкнулись два автомобиля Porsche Cayenne и Toyota Corolla: в аварии погиб мужчина и 9-летняя девочка.