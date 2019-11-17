На пропускном пункте в оккупированный Донбасс произошло смертельное ЧП

В воскресенье, 17 ноября, при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook.

По его словам, мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет установлен после соответствующей экспертизы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в июне на этом же пропускном пункте также скончался мужчина.

Также на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом. В результате происшествия, по разным данным, один человек погиб еще двое или трое пострадали.