Появилась трагическая новость о военном, пострадавшем при взрывах в Балаклее

В воскресенье, 17 ноября, в Харькове умер военнослужащий, который получил ранения при взрывах на Центральной артиллерийской базе в Балаклее.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Военный умер от полученных ранений в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

"Руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", из-за взрывов боеприпасов под Балаклей, Харьковской области, которые произошли 15 ноября, погибло двое военнослужащих: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак. Также сообщалось, что солдат Денис Янчевский получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.