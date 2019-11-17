RU  UA  EN

воскресенье, 17 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 ноября

13:40
Выполняет особые поручения: всплыли данные о контактах помощника Зеленского с людьми Путина
13:35
Везде "агенты": в сети ажиотаж из-за слухов о двойном гражданстве Арахамии
11:55
Процесс стартовал: появились детали передачи Украине захваченных Россией кораблей
07:20
Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря
07:00
Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени

16 ноября

22:03
Ты просто разорвала мою песню: участница Х-фактора разозлила Настю Каменских
21:35
Украина отправила суда за захваченными Россией военными кораблями
19:32
Мы тебя размажем: исключенная из фракции "слуга народа" рассказала про угрозы
19:00
Соблюдаем Рождественский пост 2019-2020: даты и советы по правильному питанию
17:59
В тайне от Зеленского: Ермак провел встречу с экс-советником Трампа
17:58
Рядовым - меньше, начальству - больше: названы суммы, которые раздают в Раде "слугам народа"
16:50
Новинский вошел в состав нового подкомитета Рады по Донбассу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заманили в "ловушку": озвучена жуткая версия гибели украинских заробитчан в Польше

воскресенье, 17 ноября 2019, 13:07
переглянути новину українською

Односельчане украинцев, погибших при странных обстоятельствах на заработках в Польше, не верят в то, что их смерти были несчастным случаем.

Об этом сообщает портал "Сорока".

Родственники погибших, Ивана и Игоря, утверждают, что те поехали в Польшу еще 14 августа. У них была трудовая виза и приглашение от агропредпринимателя, однако официально оформили их на работу лишь 8 ноября, за пару дней до смерти.

Кроме того, трагедия произошла буквально за несколько часов до того, как Иван и Игорь должны были уезжать домой. Утром за ними приехал украинский перевозчик, чтобы забрать мужчин и их вещи, однако их не оказалось на месте. Украинцев начали искать и обнаружили их тела в фруктохранилище.

Родственники погибших подозревают, что гражданин Польши, на которого трудились заробитчане, специально подстроил несчастный случай. По словам водителя автобуса, который приехал за рабочими, работодатель убеждал его уехать с места трагедии по-тихому.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше были обнаружены тела двоих украинских заробитчан.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: