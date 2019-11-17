Заманили в "ловушку": озвучена жуткая версия гибели украинских заробитчан в Польше

Односельчане украинцев, погибших при странных обстоятельствах на заработках в Польше, не верят в то, что их смерти были несчастным случаем.

Об этом сообщает портал "Сорока".

Родственники погибших, Ивана и Игоря, утверждают, что те поехали в Польшу еще 14 августа. У них была трудовая виза и приглашение от агропредпринимателя, однако официально оформили их на работу лишь 8 ноября, за пару дней до смерти.

Кроме того, трагедия произошла буквально за несколько часов до того, как Иван и Игорь должны были уезжать домой. Утром за ними приехал украинский перевозчик, чтобы забрать мужчин и их вещи, однако их не оказалось на месте. Украинцев начали искать и обнаружили их тела в фруктохранилище.

Родственники погибших подозревают, что гражданин Польши, на которого трудились заробитчане, специально подстроил несчастный случай. По словам водителя автобуса, который приехал за рабочими, работодатель убеждал его уехать с места трагедии по-тихому.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше были обнаружены тела двоих украинских заробитчан.