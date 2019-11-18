RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

11:12
Отсрочка евроинтеграции: эксперт рассказал об опасности поправки Геруса по импорту электроэнергии из РФ
11:02
Ротару снова в деле: в России похвастались большими планами на 72-летнюю артистку
07:00
Как приготовить французский флан с карамелью: пошаговый рецепт и советы
00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок

17 ноября

19:00
Худеем вкусно: чем заменить сладости, выпечку и прочие вредные продукты
07:20
Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря
07:00
Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени

16 ноября

22:03
Ты просто разорвала мою песню: участница Х-фактора разозлила Настю Каменских
19:00
Соблюдаем Рождественский пост 2019-2020: даты и советы по правильному питанию
14:54
Бизнесмен Бахматюк опроверг слухи о сговоре с Гонтаревой
14:46
Анна Ризатдинова раскрыла секрет своей красоты и стройности
13:31
В колготках и без белья: Даша Астафьева показала результат смелой фотосессии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-главарь ДНР пригрозил Украине масштабным наступлением на Донбассе: видео

понедельник, 18 ноября 2019, 09:57
переглянути новину українською

Боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский сделал дерзкое заявление о наступлении боевиков.

Его заявление опубликовано в YouTube.

"Если в серую зону зайдут нацбаты, то им навстречу зайдут добровольцы "Востока" во главе со мной. И мы их сметем и не заметим. Потому что мы - сила, а они просто *лядство политическое", - заявил он.

Как сообщил "Апостроф", ранее Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".

Также ранее бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не боится попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала за военные преступления в Крыму и на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: