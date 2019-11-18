Экс-главарь ДНР пригрозил Украине масштабным наступлением на Донбассе: видео

Боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский сделал дерзкое заявление о наступлении боевиков.

Его заявление опубликовано в YouTube.

"Если в серую зону зайдут нацбаты, то им навстречу зайдут добровольцы "Востока" во главе со мной. И мы их сметем и не заметим. Потому что мы - сила, а они просто *лядство политическое", - заявил он.

Как сообщил "Апостроф", ранее Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".

Также ранее бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не боится попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала за военные преступления в Крыму и на Донбассе.