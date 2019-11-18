На Волыни простились с бойцом ВСУ, погибшим в результате вражеского обстрела на Донбассе: фото

В понедельник, 18 ноября, в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом 14-й отдельной механизированной бригады Юрием Хомиком.

Об этом сообщает ресурс "Буг".

Тело Героя принесли площадью города в храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии около 12:00. Там собрались сотни горожан, а также родные, близкие, друзья и собратья погибшего, чтобы почтить его память. Перед гробом люди становились на колени.

Напомним, что Герой Юрий Хомик 14 ноября получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела. Он умер во время операции в лечебном учреждении города Горное Луганской области.

Юрий Хомик - военнослужащий по контракту, был призван Владимир-Волынским объединенным районным военным комиссариатом 20 ноября 2017 года, проживал в Володимир-Волынском.

Как сообщал "Апостроф", 16 ноября в зоне операции Объеденных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный.