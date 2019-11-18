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В Киеве молодежь зверски избила охранника в магазине: видео

понедельник, 18 ноября 2019, 16:37
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В Киеве группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения набросилась и избила охранника в супермаркете.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции столицы.

Так, уточняется, что инцидент произошел на улице Ярославской. На вызов продавца магазина прибыла следственная группа. Он рассказал, что молодые люди начали приставать к охраннику, один из них ударил его в лицо. Затем к избиениям присоединились еще двое, и от нанесенных ударов охранник упал на пол без сознания. Охранника забрали на скорой в больницу, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Правоохранители отработали территорию возле супермаркета, ознакомились с записями камер. Благодаря полученной информации удалось задержать трех участников нападения.

"Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 УПКУ. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ресторане Черновцов охранники избили посетителя из-за требования общаться с ним на украинском языке.

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