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В Киеве обнаружили жуткую находку посреди улицы: фото

понедельник, 18 ноября 2019, 09:59
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В Днепровском районе Киева утром 18 ноября обнаружили тело мужчины, который скончался по неустановленной пока причине.

Как сообщают городские паблики, инцидент произошел на улице Тампере.

"Причины смерти, подробности происшествия устанавливаются. На месте события полиция, скорая", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографию с места событий. На ней видно, что тело накрыли черной клеенкой.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, в Киеве в одном из дворов рядом с жилыми домами было обнаружено тело мужчины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 ноября в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.

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